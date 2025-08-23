Thi công vỉa hè làm đổ biển báo, ngắt đèn giao thông tại TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông do thi công cải tạo vỉa hè tại nhiều tuyến đường nội đô.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, hoạt động thi công, cải tạo vỉa hè đã gây ảnh hưởng đến hệ thống báo hiệu đường bộ và hạ tầng tại trung tâm thành phố.

Một vị trí vỉa hè bị đào xới, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, việc đào vỉa hè đã làm đứt dây cáp, dẫn đến mất tín hiệu đèn giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Thủ - Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định) và Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng (phường Bến Thành). Biển cảnh báo báo trẻ em băng qua đường cũng bị mất tại 2 vị trí trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.

Tình trạng hư hỏng, ngã đổ hoặc xoay lệch các trụ biển báo giao thông cũng xảy ra trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu... gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, các tuyến đường Yersin và Trần Hưng Đạo còn tình trạng mất vệ sinh sau thi công.

Việc không phối hợp xử lý kỹ thuật, nâng hạ đồng bộ các hầm kỹ thuật trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo và Pasteur đã ảnh hưởng đến an toàn của người đi bộ.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình khu vực 1 (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ khắc phục các vấn đề nêu trên, báo cáo kết quả về sở ngày 25/8.