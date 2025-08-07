Thành ủy TPHCM: Công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TPHCM phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" của Thủ tướng và chương trình phát triển nhà ở của thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi hợp nhất 3 địa phương.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Hữu Khoa).

Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, ban hành kịp thời các quy định, chính sách có liên quan đến phát triển nhà ở xã hội thuộc thẩm quyền của thành phố. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, nâng mức hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Thành phố cần ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo thuận lợi trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất sạch cho dự án nhà ở xã hội. Hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh dự án nhà ở xã hội cần được đầu tư, đấu nối, đảm bảo đồng bộ.

Thành phố cũng hướng tới đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin.

Các thủ tục hành chính trong thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội cần được nghiên cứu, đề xuất cắt giảm tối đa thời gian hoàn thành. Thành ủy TPHCM đề nghị có các cơ chế, chính sách vượt trội nhằm khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các nhà đầu tư tham gia đầu tư, phát triển các dự án, nhất là các dự án theo hướng mô hình xanh.

TPHCM cũng tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Địa phương sẽ rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững.