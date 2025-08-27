Tây Ninh kiến nghị TPHCM đầu tư 9 điểm kết nối giao thông trọng yếu

Ngày 27/8, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sau rà soát, tỉnh và TPHCM có 37 điểm kết nối giao thông đường bộ. Trong đó, 11 điểm được xác định ưu tiên giai đoạn 2023-2025, đến nay đã hoàn thành 2 điểm gồm tuyến ĐT.826E (nối đường Long Hậu) và tuyến ĐT.824 (nối đường Nguyễn Văn Bứa).

Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh Tây Ninh đề xuất UBND TPHCM ưu tiên thực hiện 9 vị trí kết nối quan trọng tiếp theo. Các vị trí kết nối này gồm:

Đường mới Tây Bắc và ĐT.823D: Tây Ninh đã đầu tư, triển khai thi công tuyến ĐT.823D dài 14,2km với quy mô 6 làn xe, nền đường 40m, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Để khai thác hiệu quả, địa phương đề nghị TPHCM sớm đầu tư đường mới Tây Bắc, đảm bảo đồng bộ với dự án ĐT.823D.

Võ Văn Kiệt nối dài là một trong những tuyến kết nối giữa TPHCM với tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Hải Long).

Đường Võ Văn Kiệt nối dài và trục động lực Đức Hòa: Tây Ninh kiến nghị TPHCM sớm triển khai đường Võ Văn Kiệt nối dài, kết nối với trục động lực Đức Hòa, hình thành tuyến giao thông liên vùng. Hiện đoạn tiếp giáp với TPHCM (đường Hải Sơn - Tân Đô) dài 4,7km đã hoàn thiện với 6 làn xe. Tây Ninh sẽ tiếp tục đầu tư đoạn còn lại dài 23,5km, quy mô 8-10 làn xe, giải phóng mặt bằng 60m.

Quốc lộ 50: Phía TPHCM đã mở rộng tuyến quốc lộ 50 lên 4 làn xe. Tây Ninh kiến nghị hỗ trợ nâng cấp, mở rộng đoạn từ ranh giới hai địa phương đến trung tâm xã Cần Giuộc (dài khoảng 5,2km), từ 2 làn lên 4 làn xe, phù hợp quy hoạch.

Quốc lộ 50B: UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị TPHCM đầu tư đoạn từ ranh giới với Tây Ninh đến đường Phạm Hùng, để đồng bộ với 3 cây cầu trên tuyến ĐT.827E và các đường dẫn kết nối, quy mô 6 làn xe.

Đường Lê Văn Lương và ĐT.826C: Tây Ninh đề xuất TPHCM sớm xây dựng cầu Rạch Dơi mới (dài 409m) cùng đoạn chỉnh tuyến khoảng 3km kết nối vào cầu. Về phía Tây Ninh, địa phương sẽ thi công đường dẫn vào cầu, đảm bảo kết nối đồng bộ với hạng mục do TPHCM đầu tư.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài: UBND Tây Ninh kiến nghị TPHCM hỗ trợ phần kinh phí tăng thêm của dự án thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua Tây Ninh), ước tính khoảng 1.806 tỷ đồng. Nội dung này đã được UBND TPHCM thống nhất, giao các sở ngành phối hợp trình HĐND thành phố xem xét.

Tỉnh lộ 6 - Tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) và ĐT.789: Tây Ninh đang nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.789 với quy mô 6 làn xe, mặt đường 21,5m, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Địa phương kiến nghị TPHCM sớm đầu tư nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 6 (từ ranh giới với Tây Ninh), kết nối Tỉnh lộ 15 và đường Vành đai 3 (đường ven sông Sài Gòn) vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (Bàu Bàng - Mộc Bài): Hai địa phương được đề nghị cùng đầu tư giai đoạn 2026-2030, với quy mô phân kỳ 4-6 làn xe, giải phóng mặt bằng 62m. TPHCM sẽ thực hiện đoạn từ cầu Bình Thủy đến đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài 22,7km. Tây Ninh phụ trách đoạn từ tuyến ĐT.784 đến QL22 dài 19,6km.

Tuyến đường và cầu kết nối số 1 (QL.56B): Dự án này được kiến nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. TPHCM sẽ xây dựng cầu kết nối và đoạn đường dài khoảng 0,5km đến nút giao ĐT.744. Tây Ninh đầu tư đoạn đường dài 9,4km, quy mô 4-6 làn xe, giải phóng mặt bằng 31-40m.