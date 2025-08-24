Người dân bàn giao tê tê quý hiếm cho công an ở Tây Ninh

Ngày 24/8, Công an xã Hưng Thuận (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao một cá thể tê tê cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để chăm sóc và bảo tồn.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 22/8, trong lúc đi trên đường 787 (đoạn qua ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận), anh Nguyễn Khánh Hải (SN 1978, ngụ xã Hưng Thuận) phát hiện cá thể tê tê nên đã giữ con vật lại và trình báo công an xã.

Ông Hải bàn giao con vật cho công an và kiểm lâm (Ảnh: T.N.).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Thuận phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) đến hiện trường, kiểm tra và tiếp nhận cá thể tê tê nặng 3,9kg, sức khỏe ổn định.

“Chúng tôi đánh giá cao hành động tự giác của anh Hải. Đây là việc làm cần được lan tỏa trong cộng đồng”, một cán bộ công an xã Hưng Thuận cho biết.

Tê tê là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật Việt Nam và quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt. Các hành vi nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép tê tê đều bị xử lý. Hiện cá thể tê tê nói trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, chăm sóc.