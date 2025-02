Tập huấn sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho CSGT Hà Nội

Chiều 26/2, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, tại Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, các cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị này đang khẩn trương tiếp thu các kiến thức quan trọng, liên quan đến nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Việc này được chuẩn bị để tiếp nhận nhiệm vụ mới từ Bộ Giao thông vận tải theo lộ trình. Theo đó, lớp tập huấn cho lực lượng CSGT Hà Nội được diễn ra từ 24 đến 28/2.

Tại Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an Hà Nội đang tập huấn nghiệp vụ sát hạch lái xe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị (Ảnh: Công an cung cấp).

"Qua thời gian đầu có chút bỡ ngỡ khi tiếp xúc với mảng nhiệm vụ công việc mới, các cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Hà Nội đã bắt nhịp nhanh, bổ sung thêm nhiều kiến thức, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng thực tế liên quan đến công tác sát hạch lái xe", đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Theo ghi nhận trong sáng nay, các cán bộ của Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát nhân dân, đã hướng dẫn một cách chi tiết các bước trong việc kiểm tra, giám sát thi lý thuyết sát hạch lái xe cho học viên CSGT tham gia lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn bao gồm các quy định của pháp luật về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng sát hạch; hình thức, nội dung và quy trình sát hạch lái xe; phương pháp bảo hiểm tay lái khi sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng.

Kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trên đường cao tốc; nhiệm vụ của sát hạch viên; thực hành nhiệm vụ của sát hạch viên…

Đại úy Nguyễn Mai Huyền, cán bộ Phòng CSGT Hà Nội chia sẻ: "Thời gian không còn quá nhiều mà lượng kiến thức và quy trình rất lớn, nên các cán bộ, chiến sĩ chúng tôi cần phải tranh thủ mọi thời gian để vừa tiếp thu kiến thức, vừa thực hành, qua đó giúp việc ghi nhớ tốt hơn.

Nhiệm vụ mới, trách nhiệm lớn nhưng lực lượng CSGT Hà Nội đã sẵn sàng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Công an cũng như Ban Giám đốc công an thành phố giao".

Ngoài phần lý thuyết, CSGT còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng sát hạch trên thiết bị mô phỏng, sân sát hạch và đường giao thông công cộng. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ trải qua kiểm tra, đánh giá và được cấp thẻ sát hạch viên nếu đạt yêu cầu.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đây là bước chuẩn bị quan trọng để Công an TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ mới hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe, siết chặt công tác quản lý nhà nước về giao thông trong thời gian tới.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng CSGT về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức lớp tập huấn này nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, nghiêm túc.

Trước đó, ngày 17/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT về Bộ Công an.

Theo đại diện Cục CSGT, thời gian tới, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.