Cục CSGT: "Việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX vẫn diễn ra bình thường"

Ngày 18/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thông tin "lực lượng công an bắt đầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe từ ngày 19/2" là chưa chính xác.

Theo vị đại diện, việc chuyển nhiệm vụ này còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền. Hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ cấp đổi bằng lái xe tại địa phương vẫn diễn ra bình thường do các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải phụ trách.

Về lo ngại gián đoạn thủ tục khi chuyển giao nhiệm vụ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, khi có quyết định chính thức về thời điểm tiếp nhận và thực hiện, các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải ngừng làm thủ tục thì cũng là lúc cơ quan nhận bàn giao (Bộ Công an) bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

"Để chuẩn bị cho quá trình triển khai thực hiện, từ trước đó Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp tiếp nhận, bàn giao.

Hai cơ quan cũng có văn bản hướng dẫn cụ thể công an các đơn vị, địa phương và các sở giao thông vận tải thực hiện, đặc biệt trong việc phân công, phân cấp nhiệm vụ và bố trí nguồn nhân lực", đại diện Cục CSGT thông tin.

Nhà chức trách cho biết, công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương tổ chức tập huấn cấp thẻ sát hạch viên đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng trình độ và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm bảo phục vụ nhân dân ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ.

Theo kế hoạch tiếp nhận nhiệm vụ, ở cấp Bộ, giao Cục CSGT tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam; cấp tỉnh giao phòng cảnh sát giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng sở giao thông vận tải; cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe để phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở.

"Đặc biệt, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại công an xã, phường, thị trấn. Điều này sẽ hạn chế tình trạng quá tải khi tiếp nhận hồ sơ và thời gian thực hiện sẽ nhanh chóng hơn.

Để giải quyết nhanh chóng nhu cầu của người dân, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Bộ Công an sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức thực hiện. Hệ thống phần mềm, trang thiết bị sẽ được nâng cấp theo hướng hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước", đại diện Cục CSGT nói thêm.

Trước đó, ngày 17/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) từ Bộ GTVT về Bộ Công an.

Theo đại diện Cục CSGT, thời gian tới, người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe ngay tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.