Tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Định được thăng hàm Thiếu tướng

Công an tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an liên quan đến công tác cán bộ vào chiều 16/6.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Quang Nhân (56 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, từ ngày 15/6.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, chúc mừng Thiếu tướng Lê Quang Nhân (Ảnh: Công an tỉnh Bình Định cung cấp).

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng công an như Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận từ tháng 3/2023 đến khi được điều động về Bình Định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, khẳng định việc Bộ Công an kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt là bước đi quan trọng, giúp lực lượng công an tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tin tưởng Thiếu tướng Lê Quang Nhân trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích và năng lực cá nhân, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo và phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân bày tỏ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ mới, đặc biệt là trong bối cảnh sáp nhập Công an tỉnh Bình Định và Gia Lai thành Công an tỉnh Gia Lai mới, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, khẩn trương.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân hứa nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành việc sáp nhập, đảm bảo ổn định tổ chức, nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương và mục tiêu tăng trưởng 8,5% mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh để cùng toàn lực lượng Công an tỉnh Gia Lai mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.