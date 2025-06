Đại tá Đinh Việt Dũng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Chiều 13/6, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, chỉ định Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Đinh Việt Dũng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 11/6, thay Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng, tân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: V. Linh).

Trước khi được điều động đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Đinh Việt Dũng là Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Đại tá Đinh Việt Dũng tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường và kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác ở nhiều địa bàn đặc thù khác nhau, sớm tiếp cận công việc, địa bàn và bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, ngắt quãng.

Đại tá Đinh Việt Dũng (Ảnh: V. Linh).

Đại tá Đinh Việt Dũng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tin tưởng giao trọng trách. Tân Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đây vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn trên cương vị mới mà Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao phó; cũng là cơ hội để ông phát huy tối đa trí tuệ, tâm huyết trong nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đinh Việt Dũng sinh năm 1977, quê quán xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có trình độ chuyên môn Đại học, Thạc sĩ An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, Đại tá Đinh Việt Dũng từng đảm nhận những chức vụ lãnh đạo như: Trưởng phòng PA02, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.