Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận nhận nhiệm vụ mới

Ngày 16/6, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ thông báo quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh, và quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh đến nhận công tác tại Bộ Công an.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Công an Ninh Thuận).

Bộ Công an cũng quyết định giao Đại tá Lê Quang Đồng, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, phụ trách Công an tỉnh Ninh Thuận đến khi sáp nhập Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận từ tháng 4/2022 đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hạnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.