Thiếu tướng Vũ Như Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Chiều 16/6, tại trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an điều động Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Vũ Như Hà nhận quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Thuận Thiên).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Như Hà cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tin tưởng, ủng hộ, giao trọng trách để ông có được vinh dự nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

"Bản thân tôi đã được trải qua nhiều môi trường công tác, trong đó nhiều lần được lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Ngày hôm nay, với cương vị Giám đốc Công an tỉnh, người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh, bên cạnh niềm vinh dự và tự hào, tôi cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn của bản thân đối với sự phát triển vững mạnh của lực lượng Công an tỉnh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh", tân Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chia sẻ.

Với cương vị là người đứng đầu Công an tỉnh Tây Ninh, Thiếu tướng Vũ Như Hà hứa sẽ không ngừng nỗ lực, nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, hết lòng, hết sức cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của mảnh đất Tây Ninh anh hùng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chúc mừng Thiếu tướng Vũ Như Hà (Ảnh: Thuận Thiên).

Thiếu tướng Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông từng làm Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM; Cục Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Tháng 5/2024, ông Hà vinh dự được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 31/12/2024, ông được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.