Đề xuất điều chỉnh tốc độ làn 2 cao tốc để giải quyết bất cập khi vượt xe

Từ đề xuất thí điểm phân làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ của Cục CSGT, nhiều độc giả đã hiến kế để cơ quan chức năng có thể điều chỉnh phương án phân làn một cách hiệu quả nhất, trong đó có việc điều chỉnh dải tốc độ tối đa cho phép ở các làn xe nhằm đảm bảo việc vượt xe của các phương tiện là phù hợp, giảm thiểu tình trạng ùn ứ trên cao tốc.

Một tình huống vượt xe trên cao tốc, khi bên phải là một xe tải cỡ lớn còn phía trước là một "xe rùa bò" đang ôm làn trái (Ảnh: Hoàng Diệu).

Đưa ra ý kiến, anh Xuan Tung Pham nhìn nhận với phương án hiện tại, nếu xe ở làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Tốc độ tối đa 120 km/h) chỉ đi đủ với vận tốc khoảng 100 km/h, xe ở làn số 2 (Làn 100 km/h) sẽ rất khó vượt. Bởi vậy, độc giả này đề xuất điều chỉnh giới hạn tốc độ tại các làn nhằm đảm bảo phù hợp cho việc lưu thông.

"Theo tôi, làn 1 nên điều chỉnh tốc độ là 100 - 120 km/h, làn 2 là 80-120 km/h còn làn 3 là 60 - 100 km/h. Hai làn trong cùng nếu cùng được chạy tốc độ tối đa, nhưng điều chỉnh lại tốc độ tối thiểu sẽ giúp giao thông thuận tiện hơn. Ngoài ra, cần phải phạt nặng những phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu", người này nhấn mạnh.

Cũng cho rằng cần điều chỉnh lại về dải tốc độ cho phép, anh NguyenducsonHP viết: "Tôi thấy chưa hợp lý, đặc biệt ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khi làn 1 cho chạy 120 km/h, làn 2 là 100 km/h. Ví dụ tôi muốn chạy tối đa ở làn 1 nhưng ở trước có xe chỉ chạy khoảng 90 km/h và không cho vượt thì tôi phải sang vượt ở làn 2. Tuy nhiên nếu làn 2 có xe đang chạy 100 km/h thì tôi phải sang làn 3, nhưng làn 3 tốc độ cho phép lại tiếp tục thấp hơn sẽ dẫn tới việc tôi không thể vượt do nếu vượt là vi phạm tốc độ.

Theo tôi nên cho cả 3 làn có tốc độ tối đa như nhau sẽ giúp đường thông thoáng hơn, xe tải, xe khách cấm vào làn 1 hoặc 3 và phải xử phạt thật nghiêm những xe chạy dưới tốc độ tối thiểu thì các tài xế mới nhận thức được hai chữ "cao tốc" khác như thế nào so với quốc lộ".

"Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quy định làn giữa tốc độ chỉ được 100 km/h là bất hợp lý vì làn sát dải phân cách tốc độ tối thiểu đã là 90 km/h thì sẽ gây khó cho người chạy tốc độ cao bởi nhiều tài xế ở nước ta chưa có ý thức nhường đường theo nguyên tắc chạy chậm vào trong, chạy nhanh ra ngoài", bạn đọc Thuy Vu tiếp lời.

"Nếu làn 1 cho chạy tối đa 120 km/h nhưng làn 2 chỉ cho chạy tối đa 100 km/h, trong khi tài xế chạy làn 1 chỉ duy trì tốc độ khoảng 100-110 km/h sẽ gây ức chế cho các tài xế chạy sau bởi nếu chuyển sang làn 2 để vượt thì sẽ vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Không chỉ Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh cũng xảy ra tình trạng tương tự", chủ tài khoản Sy Ngoc viết.

Phân làn tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (cũ), nay là Hà Nội - Bắc Ninh, khiến nhiều người bất bình (Ảnh: Ngọc Tân).

Có chung cảm nhận khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh, anh Tung Luong phân tích: "Từ Hà Nội về Bắc Ninh có phân làn nhưng xe tải vẫn chạy ầm ầm vào làn xe con. Các hội nhóm tài xế, hội nhóm giao thông liên tục phản ánh về tình trạng chênh lệch tốc độ, gây khó khăn, cản trở giao thông nhưng chưa được cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh.

Cụ thể, nếu xe tải, xe khách bám làn trái chạy 70 km/h, xe chạy làn giữa coi như khỏi vượt vì giới hạn chỉ là 70. Quá nhức nhối và rất mất thời gian của những người tham gia giao thông".

"Không cần phân chia quá nhiều tốc độ ở các làn bởi chỉ thêm rối mắt, chỉ cần cấm xe tải, xe khách đi làn trái ngoài cùng là được. Ví dụ cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh, làn trái chạy 90, làn giữa chạy 70 nhưng xe tải, xe khách bám làn trái đi toàn 65-70 thì xe con không thể vượt ở làn giữa bởi như vậy là vi phạm quy định về tốc độ, rất bất cập", anh Nguyễn Dũng phản ánh.