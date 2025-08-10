Người đàn ông đi qua đường cao tốc bị ô tô tông trúng, tử vong

Khoảng 19h ngày 9/8, tại km40+700 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong (Ảnh: Vũ Bảo).

Vào thời gian trên, ông T.B.C. (SN 1966, quê Phú Thọ) đi bộ qua đường cao tốc (hướng Nội Bài - Lào Cai) thì xảy ra va chạm với ô tô con BKS 19A-815.xx do anh L.A.Đ. (SN 1994, quê Phú Thọ) điều khiển.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến ông C. tử vong tại chỗ, ô tô con BKS 19A-815.xx bị hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do ông C. băng qua đường cao tốc dẫn tới va chạm.

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma tuý với tài xế Đ. không phát hiện vi phạm. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường bảo vệ, làm rõ vụ việc.