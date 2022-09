Trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, ùn tắc xảy ra do đầu cầu Thanh Trì hướng đi QL5 xảy ra một vụ va chạm giữa 2 xe ô tô. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, nhanh chóng khắc phục sự cố.