Sông Hương thành điểm giải nhiệt lý tưởng giữa nắng nóng gay gắt

Như nhiều vùng trên cả nước, trong những ngày qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trưa ngày 2/4, ở vùng đồng bằng, thành phố Huế là 38,6 độ C.

Cảnh báo trong 3-5 ngày tới (ngày 5-7/4) tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có ngày đặc biệt gay gắt. Đây là đợt nắng nóng có cường độ mạnh nhất và kéo dài nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Nắng nóng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Một công nhân làm việc tại công trình cầu Nguyễn Hoàng vượt sông Hương (thành phố Huế) cho biết, nắng nóng kéo dài khiến đội ngũ lao động mất sức nhanh khi họ phải lao động trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để kịp tiến độ đề ra (Ảnh: Vi Thảo).

Để giải nhiệt, trong những ngày qua, nhiều người dân thành phố Huế ra khu vực sông Hương hóng mát, chèo sup (ván lướt sóng có mái chèo), tắm sông (Ảnh: Giang Trần).

Hai bên bờ sông Hương có nhiều công viên, cây xanh, nhiều thiết chế văn hóa, tôn giáo đẹp, cổ kính; được đầu tư chỉnh trang, xây dựng đường đi bộ, ghế đá,... đã thu hút giới trẻ đến giải nhiệt; đặc biệt là tại khu vực bến thuyền lên chùa Thiên Mụ (Ảnh: Vi Thảo).

Vào những lúc cao điểm, có hàng nghìn lượt người tìm đến khu vực bến thuyền lên chùa Thiên Mụ đã tạo việc làm, thu nhập cho rất nhiều lao động tại đây. Yêu cầu đặt ra đối với người kinh doanh, buôn bán lẫn khách hàng phải giữ gìn vệ sinh chung, tránh vứt rác thải, nhất là rác thải nhựa, bừa bãi (Ảnh: Vi Thảo).

Hoạt động được giới trẻ yêu thích nhất khi ra sông Hương giải nhiệt vào mùa hè là chèo SUP. Hiện nay dọc sông Hương có rất nhiều điểm cho thuê SUP, áo phao phục vụ người có nhu cầu (Ảnh: Vi Thảo).

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng cần nâng cao công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các điểm kinh doanh loại hình dịch vụ này. Người tham gia chèo SUP trên sông Hương, nhất là tại các đoạn có mực nước sâu, cũng cần mang áo phao, bảo đảm an toàn cho bản thân (Ảnh: Vi Thảo).