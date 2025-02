Du khách thuê xe, gửi định vị cho chủ tìm: Vất vả vì xe chưa sang tên

Ngày 22/2, anh Lê Ngọc Anh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết, anh đã nhận lại hai chiếc xe máy bị du khách Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại trên vỉa hè thành phố Quảng Ngãi vào ngày 14/2.

Hai chiếc xe được Công an phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi tạm giữ. Anh Ngọc Anh đã ủy quyền cho người thân đến thành phố Quảng Ngãi làm việc với cơ quan công an để nhận lại xe.

"Lần đầu ra công an chỉ cho nhận một xe, chiếc còn lại giấy tờ chưa đúng nên chưa thể lấy về. Cái này do xe mua lại mà chưa sang tên", anh Ngọc Anh chia sẻ.

Một trong hai chiếc xe bị du khách Thổ Nhĩ Kỳ bỏ trên vỉa hè thành phố Quảng Ngãi (Ảnh: Hà Xuyên).

Công an đã hỗ trợ anh Ngọc Anh tìm thông tin chủ xe cũ. Người này đang ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Phải mất thêm một ngày anh Ngọc Anh mới hoàn tất các thủ tục để nhận chiếc xe thứ hai.

Hai chiếc xe được bảo quản tốt. Trước khi để xe trên vỉa hè, du khách đã cất mũ bảo hiểm, chìa khóa vào trong cốp.

Theo anh Ngọc Anh, phát hiện hai chiếc xe trên vỉa hè, người dân phường Trần Phú đã báo công an. Điều này thể hiện trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Anh Ngọc Anh gửi lời cảm ơn người dân và Công an phường Trần Phú.

Anh Ngọc Anh nói thêm, hai du khách thuê xe thông qua một đơn vị làm dịch vụ lưu trú. Đơn vị này khá uy tín, chuyên phục vụ khách nước ngoài. Lúc khách thuê xe đơn vị này chỉ kiểm tra giấy tờ rồi trả lại. Do đó, khách chạy xe đi Quảng Ngãi rồi bỏ lại trên vỉa hè về nước mà không vướng bận gì.

Như Dân trí phản ánh, ngày 8/2, hai du khách Thổ Nhĩ Kỳ đến cửa hàng của anh Ngọc Anh thuê xe máy.

Khoảng 0h ngày 14/2, anh Ngọc Anh nhận được tin nhắn từ hai du khách người Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có việc gấp nên phải về nước.

Những du khách này gửi cho anh Ngọc Anh một video quay cảnh hai chiếc xe máy được dựng ngay ngắn trên vỉa hè. Họ bỏ chìa khóa và mũ bảo hiểm vào cốp xe, đồng thời gửi kèm định vị để anh Ngọc Anh có thể tìm thấy xe.

Sau khi về nước, du khách Thổ Nhĩ Kỳ liên hệ với anh Ngọc Anh đề nghị tính toán các chi phí để được thanh toán.