Đợt nắng nóng đầu tiên ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 3/4, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp diễn tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ ở ngưỡng 30-35%.

Nắng nóng ở các khu vực trên kéo dài từ 10h đến 18h trong ngày và đạt đỉnh điểm vào khung giờ 13h-15h. Người dân lưu ý không ở ngoài trời trong khoảng thời gian dài vào trưa và chiều, khiến cơ thể có nguy cơ mất nước, đột quỵ vì sốc nhiệt.

Trong khi đó, các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng dao động 35-37 độ C.

Miền Bắc tiếp diễn nắng nóng trong khoảng 3 ngày tới, sau đó giảm nhiệt dần vào cuối tuần (Ảnh: Thành Đông).

Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ, nền nhiệt ngày 3/4 giảm nhẹ, duy trì ngưỡng 35 độ C. Trang Accuweather dự báo khu vực chỉ đạt đỉnh về nhiệt độ là 35 độ C vào lúc 14h, các khung giờ khác dao động 32-34 độ C, ở mức oi nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt ở Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ kéo dài đến khoảng ngày 5-6/4, trong khi ở Đông Bắc Bộ tiếp diễn hết ngày 4/4.

Cuối tuần này, vùng áp thấp nóng suy giảm kèm theo hội tụ gió trên cao khiến miền Bắc giảm nhiệt nhẹ và mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày 3/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 34-37 độ C, riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, riêng phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía nam 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.