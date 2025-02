Nhân chứng kể khoảnh khắc phát hiện 2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

Chiều tối 22/2, nhiều người ở phường Hòa Lợi, TP Bến Cát (Bình Dương), vẫn còn bàn tán vụ 2 mẹ con bị sát hại được phát hiện sáng cùng ngày. Tại quán cà phê cách hiện trường khoảng 50m, nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh xe cứu thương chở thi thể 2 nạn nhân về bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Người hàng xóm sống sát vách nhà chị T. (Ảnh: Phạm Diện).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thủy (hàng xóm của nạn nhân) cho biết, sáng cùng ngày, chồng cũ của chị Lê Thị T. (SN 1983, ngụ phường Hòa Lợi, TP Bến Cát) đến nhà chị T. để thăm con và sửa bồn vệ sinh.

Khi người này đến, không thấy chị T. nên đã đẩy cửa vào trong, và phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới nền nhà, trên người có nhiều vết máu .

"Ông chồng cũ sợ quá nên hô hoán, tôi nghe thấy nên chạy qua và chứng kiến cảnh tượng chị T. tử vong ở phòng ngoài và không thấy cháu P. ở đâu", chị Thủy nhớ lại.

Chị Thủy cho biết thêm, khi phát hiện vợ cũ tử vong, người đàn ông cầm theo cây búa và nhờ hàng xóm hỗ trợ tiến vào phía trong để tìm con, nhưng không ai dám vào cùng. Chỉ khi công an có mặt, họ vào phòng bên trong, phát hiện bé Trương Quang P. (SN 2017, con của chị T.) đã tử vong.

Đến 14h cùng ngày, công tác khám nghiệm mới được hoàn tất (Ảnh: Phạm Diện).

Theo chị Thủy, nghi phạm ở cùng chị T. nhưng nhiều người trong xóm nghĩ đó là cháu của chị T. vì người này còn rất trẻ. Khi xảy ra vụ việc, họ mới biết anh ta là người tình của chị T.

Người phụ nữ có con học chung với bé P. cho hay, chị T. là hội phó hội phụ huynh của lớp nên rất năng nổ trong công việc của lớp và trường. Sáng 22/2, chị có gọi cho cô chủ nhiệm về vụ việc, cô giáo kể hôm qua (21/2) không thấy cháu P. đi học, chị T. cũng không thông báo việc con trai nghỉ học.

"Cô giáo nói, bình thường cháu P. nghỉ học, mẹ của P. đều thông báo cho cô, nhưng hôm qua lại không thông báo xin nghỉ, cô cũng không gọi cho mẹ bé để hỏi lý do. Hôm nay, tôi gọi cô giáo thông báo về vụ việc, cô giáo mới biết", người phụ nữ nói.

Nghi phạm Lương Quí Lộc đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Như báo Dân trí đã đưa tin, sáng 22/2, chồng cũ của chị T. đến thăm con và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong. Nhận tin báo, Công an TP Bến Cát đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Chiều cùng ngày, Công an Bình Dương thông tin chính thức về vụ án. Theo Công an Bình Dương, qua làm việc nhanh, công an xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T. và Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T., sau đó tự sát nhưng không thành.

Nghi phạm Lộc đang được cấp cứu tại bệnh viện. Vụ án đang được Công an Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.