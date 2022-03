Sóng gió to bất thường, hàng loạt tàu cá bị chìm, cả làng ứng cứu

Theo phóng viên Dân trí ghi nhận, đến 9h sáng nay 31/3, tại làng biển Long Thủy (xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), các đợt sóng cao từ 2-3 m đã làm nhiều tàu, thuyền của ngư dân tại khu vực này bị đánh chìm, trôi dạt vào bờ.

Hàng ngàn người dân và lực lượng chức năng đang cố gắng kéo tàu vào bờ để cứu tài sản.

Mưa lớn bất thường ở Phú Yên, nhiều tàu thuyền bị nhấn chìm (Ảnh: Trung Thi)

Ông Nguyễn Văn Long (người dân thôn Long Thủy) cho biết, sóng bắt đầu lớn vào khoảng 7h sáng nay 31/3, sau đó liên tục đánh chìm tàu, thuyền của ngư dân.

Ngư dân làng biển nỗ lực cứu tài sản (Ảnh: Trung Thi)

Người dân địa phương chưa từng thấy kiểu thời tiết cực đoan như sáng nay tại Phú Yên (Ảnh: Trung Thi)

"Lần đầu ngư dân làng biển chúng tôi thấy thời tiết cực đoan kiểu này. Nếu đài báo có biển động ngư dân chúng tôi đã đưa thuyền đi neo đậu ở bến, cảng rồi, ai ngờ gió, sóng bất thường làm hàng loạt con tàu bị chìm" - ông Long nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch Tỉnh Phú Yên - cho biết thêm, tại thôn Phú Thường, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người mất tích. Tại xã An Phú (TP Tuy Hòa) có 20 tàu bị sóng đánh chìm

"Tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng cho triển khai các xe cẩu để đưa tàu, thuyền lên bờ, giảm thiểu thiệt hại" - Chủ tịch tỉnh Phú Yên chia sẻ