Sở TT&TT Hà Giang vào cuộc vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Ngày 21/3, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Thào Thị M. (trú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về việc bà Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang.

Theo đơn phản ánh, bà Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin".

Theo vị đại diện PA03, hiện đơn vị vẫn chưa tiến hành mời bà Hoàng Hường lên để làm việc được, bởi cơ quan công an vẫn đang phối hợp với Công an huyện Đồng Văn xác minh việc có hay không nội dung bà Hoàng Hường phát ngôn như trên mạng xã hội đã đăng tải.

Bà Hoàng Hường gọi món ăn mèn mén là "cám lợn" (Ảnh chụp màn hình).

Vị đại diện cũng cho biết, phía công an tỉnh đang thụ lý, giải quyết theo thủ tục chuyển đơn từ Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Sự việc xảy ra tại xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn.

"Nếu hành vi của Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì chúng tôi sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của Hoàng Hường về Hà Nội mới thực hiện thì chúng tôi sẽ gửi thông tin vụ việc tới phòng PA05, Công an TP Hà Nội xử lý", vị đại diện PA03, Công an tỉnh Hà Giang thông tin.

Cũng theo vị này, ngoài việc tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh về việc bà Hoàng Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin", thì cơ quan công an cũng đã tiếp nhận thông tin để xác minh về việc Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn, là món ăn "giải nghiệp".

Cũng trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị cũng đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin.

Ông Ngọc cho biết, vừa qua, phía sở cũng đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc liên quan tới bà Hoàng Hường. Tuy nhiên việc này vẫn đang do Công an tỉnh thụ lý nên phía sở sẽ chỉ hỗ trợ, phối hợp các bên liên quan, chứ đơn vị chưa tiến hành biện pháp xử lý, xử phạt nào đối với bà Hoàng Hường.

Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của Phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile, tại Hà Nội.

Bà Hoàng Hường nổi tiếng trên mạng xã hội khi livestream quảng cáo thuốc trị xương khớp, nước súc miệng...

Ngày 13/4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt 65 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.