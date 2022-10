Sạt lở nghiêm trọng, 2 xã ở Bình Định bị chia cắt

Ngày 11/10, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết huyện đang tập trung lực lượng khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Sạt lở trên tuyến đường độc đạo đi lên 2 xã An Nghĩa, An Toàn, huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định (Ảnh: Đình Biểu).

Theo ông Đỗ Đình Biểu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện An Lão (Bình Định), mưa lớn những ngày qua khiến tuyến đường liên thôn ở các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang ngập sâu.

Đặc biệt, có 2 điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực suối Tình Cảm (xã An Quang) và tuyến liên thôn ở xã An Nghĩa, khối lượng đất đá sạt lở ước tính 500m3.

Điểm sạt lở nặng nằm ngay tuyến đường độc đạo dẫn đến 2 xã An Toàn và An Nghĩa. Hai xã này có khoảng 400 hộ với gần 2.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện miền núi An Lão (Bình Định) xuất hiện nhiều điểm sạt lở sau mưa lớn (Ảnh: Đình Biểu).

Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, địa phương đã tiến hành rào chắn, cảnh báo người dân giữ an toàn khi đi lại qua khu vực sạt lở.