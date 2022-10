Nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7h ngày 10/10 đến 3h sáng nay (11/10) phổ biến 150-400mm, có nơi trên 450mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 563.0mm, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 469.6mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 507.6mm, Tam Trà (Quảng Nam) 487.4mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 508.0mm, Ba Liên (Quảng Ngãi) 452.4mm,…

Mưa lũ làm ngập nặng trung tâm TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam).

Dự báo, ngày và đêm nay, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Cụ thể, khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm; Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và phía Bắc của khu vực Tây Nguyên có lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 80mm; Phía Nam của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 12/10 mưa lớn các khu vực trên giảm nhanh.