Sắp diễn ra triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy tại TPHCM

Sáng 31/7, tại Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07, Bộ Công an) diễn ra buổi gặp mặt báo chí, thông tin về "Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025".

Buổi triển lãm do Cục C07 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Cục trưởng C07 phát biểu (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục C07, sự kiện trên sẽ diễn ra từ ngày 14 tới ngày 16/8 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn, số 799 Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Nhà chức trách cho biết, đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong khuôn khổ của triển lãm, sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa về PCCC, CNCH, an ninh, an toàn và chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng C07 khẳng định, các hoạt động trong khuôn khổ của triển lãm quốc tế lần này đều có ý nghĩa thiết thực trong công tác PCCC&CNCH.

Theo đó, mục tiêu mà các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ triển lãm hướng tới đó là tăng cường sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh, an toàn PCCC&CNCH; quảng bá hình ảnh CAND nói chung và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng.

Trước đó, một số máy móc, trang thiết bị PCCC&CNCH hiện đại được đưa ra triển lãm tại triển lãm quốc tế về PCCC năm 2023 diễn ra ở Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

"Qua đây, duy trì, phổ biến hoạt động PCCC&CNCH cũng như kỹ năng PCCC cho người dân, đồng thời kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ buổi triển lãm cũng tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất các giải pháp về PCCC, CNCH, an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác PCCC, CNCH, an ninh, an toàn nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc", Đại tá Điệp nói.

Cũng theo Đại tá Điệp, tại các diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp trong khuôn khổ triển lãm, đại diện các bộ, ngành sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cục C07 cho biết, trong khuôn khổ của triển lãm quốc tế sẽ diễn ra các hoạt động: “Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về PCCC&CNCH, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” và lễ khai mạc triển lãm sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 14/8; "Tọa đàm quốc tế “Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH”, sẽ diễn ra vào 14h ngày 14/8.

Ngoài ra còn có các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành vì cộng đồng sẽ được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra triển lãm từ ngày 14 đến 16/8.