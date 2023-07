Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC&CNCH tại Hà Nội

Ngày 7/7, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an cho biết, từ ngày 19/7 đến ngày 21/7, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức "Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023", tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô.

Theo ban tổ chức, triển lãm sẽ có sự tham gia của hơn 400 gian hàng, hơn 350 đơn vị là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH, thiết bị an ninh đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Ấn Độ, Bê la rút, Bỉ, Bulgaria, Canada, CHLB Đức...

Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu các loại hình trang thiết bị PCCC hiện đại tới từ nhiều nước trên thế giới (Ảnh: Diệu Huyền).

Cùng với đó là sự tham dự của các đoàn khách quốc tế như, Cơ quan Quản lý PCCC và Thảm họa Nhật Bản (FDMA); Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF), Viện Kiểm định Phương tiện PCCC Hàn Quốc (KFI); Hiệp hội Thiết bị Chữa cháy Quốc gia Nhật Bản (NFES)...

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, triển lãm sẽ trưng bày giới thiệu 3 nhóm sản phẩm ngành hàng chính gồm công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Công nghệ, sản phẩm lĩnh vực an ninh, an toàn; tòa nhà và nhà thông minh…

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 21/7 (Ảnh: Diệu Huyền).

Ngoài ra, triển lãm sẽ có các khu gian hàng giới thiệu truyền thống, chiến công của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các khu gian hàng quốc gia Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc và các doanh nghiệp...

Trong khuôn khổ triển lãm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam sẽ tổ chức chương trình tọa đàm, diễn đàn chuyên ngành.

Cũng tại buổi triển lãm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học PCCC, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hải Phòng và Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành các kỹ năng chữa cháy.