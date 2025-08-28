Sáng nay khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Triển lãm có diện tích gần 260.000m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Các logo, biểu ngữ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại sảnh chính của nhà triển lãm Kim Quy (Ảnh: Quyết Thắng).

Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, triển lãm có không gian tái hiện truyền thống văn hóa 4.000 năm, bản sắc 54 dân tộc, các công trình kiến trúc tiêu biểu, sự trù phú của sản vật ba miền cùng những ngành công nghiệp mới như chuyển đổi xanh, hàng không - vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Triển lãm được chia thành ba phân khu chính. Phân khu khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy có chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới", gồm 6 không gian "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm Cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc".

Phân khu ngoài trời có chủ đề "Hội nhập và phát triển" gồm các không gian "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thanh gươm và lá chắn", "Ngày hội non sông" cùng khu biểu diễn nghệ thuật.

Phân khu quốc tế và công nghiệp văn hóa tại Nhà Khối A có chủ đề "Hội nhập và sáng tạo", giới thiệu lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cùng các sản phẩm thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 80 năm gian khổ nhưng vinh quang, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc.

Điểm ấn tượng của triển lãm là giữa mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, ban tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng, đầy tự hào (Ảnh: Quyết Thắng).

Không gian triển lãm của Bộ Nội vụ gồm 5 phần chính.

Phần mở đầu tái hiện truyền thống hình thành, phát triển của ngành Nội vụ và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiếp đến là những điểm nhấn đặc trưng: "Mệnh lệnh từ trái tim" trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; và công cuộc "Sắp xếp lại giang sơn" trong lĩnh vực Nội vụ.

Phần thứ tư mang tên "Hành chính phục vụ", đích đến của tất cả các hoạt động của 2 ngành, với hệ thống màn hình led tra cứu thông tin.

Cuối cùng, gian trưng bày hướng tới nội dung chuyển đổi số, thể hiện những nỗ lực của Bộ Nội vụ trong quá trình hội nhập và phát triển.

Không gian trưng bày của Bộ Nội vụ được đặt tại phân khu "Kiến tạo để phát triển" trong Nhà triển lãm Kim Quy, thiết kế như một dòng chảy kết nối giữa giá trị lịch sử và hơi thở thời đại.

Chủ đề xuyên suốt "Kiến tạo để đất nước vươn mình" được thể hiện bằng hình ảnh con tàu rẽ sóng ra khơi - biểu tượng cho sự vững chãi và khát vọng đổi mới, hội nhập. Trên các lam sóng khắc tên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, thông điệp chung được khẳng định: phục vụ nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Những hoạt động nổi bật tại triển lãm

Ngày 28/8 (thứ 5): Lễ khai mạc được tổ chức lúc 9h tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 29/8 (thứ 6): Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số"; hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do UBND TPHCM chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 30/8 (thứ 7): Lúc 20h, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 31/8 (Chủ nhật): Lúc 20h, chương trình nghệ thuật "Hà Nội-Sáng mãi khát vọng Việt Nam" do UBND TP. Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 1/9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 2/9 (thứ 3): Lúc 20h, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì.

Ngày 3/9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/9 (thứ 5): Lúc 9h, Diễn đàn doanh nghiệp TP Hà Nội - TPHCM do UBND TPHCM chủ trì.

Ngày 5/9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20h tại Sân Bắc với chương trình nghệ thuật "80 năm-Con đường vinh quang". Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h.