Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất "căng như dây đàn" trong ngày nghỉ cuối cùng

Theo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, dự kiến hôm nay sẽ có 427 lượt chuyến bay khai thác, trong đó 214 chuyến đi và 213 chuyến đến; lượng khách qua cảng là 74.000 khách, trong đó gần 36.000 khách đi và 38.000 khách đến.

Với chặng nội địa đi, trong ngày 3/5, các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6h-8h; 10h-11h; buổi trưa và chiều có 6 khung giờ cao điểm liên tiếp từ 12h-18h; buổi tối từ 19h-20h là khung cao điểm với hơn 2.000 khách/giờ.

Chặng nội địa đến trong ngày 3/5 có tới 8 khung giờ cao điểm, tập trung vào buổi trưa từ 12h-13h, chiều từ 17h-18h và buổi tối từ 19h-23h, với hơn 2.500 khách/giờ cao điểm.

Hành khách tăng cao vào ngày cuối cùng nghỉ lễ ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất (Ảnh: Thế Hưng).

Để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, đơn vị khai thác cảng khuyến cáo hành khách đi máy bay vào các khung giờ cao điểm sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách T1; khuyến khích làm thủ tục trực tuyến hoặc tại các kiosk check-in. Hành khách cũng nên có mặt tại sân bay trước 2 tiếng với bay nội địa và 3 tiếng nếu bay quốc tế.

Đối với nhà ga quốc tế, từ ngày 29/4, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc hạn chế người đón, tiễn tại cảng hàng không, căn cứ thực tiễn khai thác, Cảng Nội Bài triển khai phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, ứng phó với tình trạng quá tải tại khu vực làm thủ tục hàng không nhà ga hành khách T2.

Theo đơn vị này, mặc dù sản lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài hiện nay chưa cao, nhưng ghi nhận lưu lượng khách và người nhà đưa tiễn rất đông tại các khung giờ cao điểm quốc tế đi. Do đó, phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người nhà đưa tiễn được cảng kích hoạt nhằm bảo đảm an ninh an toàn hàng không, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

Với phương án nói trên, từ 19h30-24h hàng ngày, chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những người được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không, người đón/tiễn hành khách đi tàu bay không được phép vào khu vực này.

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết trong ngày 3/5 sẽ khai thác 650 chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, trong đó có 601 chuyến bay chở khách, 42 chuyến bay chở hàng và 7 chuyến chuyển sân.

Dự kiến, tổng lượng khách sẽ qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày hôm nay lên tới hơn 100.000 khách, trong đó hơn 38.000 khách quốc nội đi, hơn 6.500 khách quốc tế đi và gần 56.000 khách quốc nội đến, hơn 4.600 khách quốc tế đến. Lượng khách quốc nội đông tập trung từ khung giờ từ 11h trưa cho đến hết ngày.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày cuối cùng nghỉ lễ, khung giờ cao điểm có lượng khách đông nhất là 16h-19h, 21h đến đêm.

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đã lưu ý các hãng hàng không và đơn vị phục vụ tăng cường nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ hành khách. Phía khai thác ga cũng được yêu cầu tăng cường nhân sự thu gom xe đẩy, đảm bảo đủ xe tại khu vực băng chuyền quốc nội đến cho hành khách. An ninh hàng không có trách nhiệm theo dõi tình hình taxi đón khách, nhắc các hãng vận tải điều tiết xe về đón khách đầy đủ, kịp thời như cam kết.