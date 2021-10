Quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên nát "như ruộng cày"

"Đoạn quốc lộ 1 trước nhà tôi hư hỏng rất nhiều, người dân tham gia giao thông đi lại rất khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa thì càng nguy hiểm hơn. Gần đây, có một số người dân ở xa về quê không quen đường nên cũng bị ngã, nhưng rất may là không sao. Thấy nguy hiểm, tôi đặt lốp xe ngay ở "ổ gà" sâu để cảnh báo" - chị Phan Thị Minh (trú xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết.