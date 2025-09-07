Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước và sau khi phá bỏ tòa "Hàm cá mập"

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", lực lượng chức năng đã hoàn thành chỉnh trang nhiều hạng mục khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Một màn hình led đã được lắp đặt tại khu vực tòa "Hàm cá mập" cũ; nhà hàng Thủy Tạ, mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng... cũng đã được chỉnh trang.

Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng đã tiến hành di dời bãi xe trên đường Đinh Tiên Hoàng, thảm lại mặt đường, sửa chữa lắp đặt dải phân cách giữa để tổ chức lại khu vực quảng trường và giao thông. Các chậu cây di động (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần) đã được bố trí.

Sau khi Hà Nội phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh đã tạo ra không gian khoảng 1,4ha (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trước khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo quyết định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) cải tạo, mở rộng, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã được phê duyệt, diện tích khu vực quảng trường này sau cải tạo rộng gần 14.000m2.

Ở giai đoạn 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan như bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Về quy hoạch xây dựng công trình ngầm, theo quy hoạch tổng thể mặt bằng, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu xây dựng không gian ngầm khoảng 3 tầng hầm dưới phạm vi quảng trường chính, dự kiến bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1 và đỗ xe tại tầng hầm 2, 3.

Cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu lối ra vào xe cơ giới (dự kiến) bố trí đấu nối từ phố Cầu Gỗ, tại vị trí áp sát tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng.

Các lối đi bộ lên xuống tầng hầm được nghiên cứu bố trí xung quanh khu vực quảng trường (cụ thể sẽ được xác định theo dự án riêng, được cấp thẩm quyền phê duyệt).

Phối cảnh dự kiến khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi hoàn thành giai đoạn 2 (Ảnh: Đơn vị thiết kế).

Cùng với việc cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm cũng đang thực hiện các công việc theo chỉ đạo của thành phố liên quan đến quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, UBND Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía Đông trước ngày 2/9.

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991-1993, do Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý.

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Hồ còn có các tên gọi là hồ Gươm, Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng...