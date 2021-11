Quả đồi bất ngờ sụt đổ, trút đất đá xuống sát nhà dân

Dân trí Một quả đồi ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam bất ngờ bị sạt lở, trôi xuống đường. Rất may, vụ việc xảy ra lúc trên đường không có người qua lại, học sinh chưa tan trường nên không ai bị nạn.

Chiều 30/11, ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, khoảng 16h cùng ngày, một núi đất từ trên cao sạt lở, hàng nghìn khối đất đá kèm theo cây cối đổ xuống khu vực chỉ cách nhà dân chưa đầy 30 mét.

Vị trí quả đồi bị sạt lở, núi đất đá, cây cối sụt xuống lấp kín tuyến đường liên thôn.

Chính quyền xã Trà Cang cắm biển cảnh báo sạt lở đất đá.

Khi quả đồi bị sạt, hàng nghìn mét khối đất đá cùng cây cối đổ xuống phủ lấp tuyến đường dẫn vào làng Tắc Pét - Măng Tông thuộc thôn 5, xã Trà Cang.

Quả đồi bất ngờ sụt xuống, tràn đường ở huyện Nam Trà My

Ông Ngô Tấn Lạc cho hay, nhiều ngày qua, trên địa bàn xã Trà Cang cũng như huyện Nam Trà My có mưa rất to nhưng thời điểm quả đồi sạt lở, trời lại tạnh ráo. Rất may đất đá đổ xuống tuyến đường liên thôn vào thời điểm học sinh chưa tan trường, vị trí xảy ra tai nạn tại khu vực đất sản xuất chứ không phải nơi cư trú của người dân địa phương nên không có thiệt hại về người.

Khi quả đồi bị sụt xuống, hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập, phủ lấp toàn bộ con đường, chỉ còn cách khoảng 30 mét là lấp cả nhà dân.

Sau sự cố, chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo để người dân không đi lại khu vực sạt lở nguy hiểm này.

Sau hai ngày có mưa lớn, sạt lở nặng gây ra cảnh cô lập một số xã của huyện. Tranh thủ trời tạnh ráo hôm nay, chính quyền huyện Nam Trà My đã huy động các lực lượng, tập trung khắc phục các điểm sạt lở để lưu thông với bên ngoài.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nam Trà My bị sạt lở do mưa lớn

Tính đến 9h ngày 30/11, tuyến đường từ huyện Bắc Trà My đến huyện Nam Trà My trên tuyến quốc lộ 40B đã được khắc phục để người và phương tiện qua lại an toàn. Riêng đoạn từ trung tâm huyện lên các xã Trà Nam và Trà Linh do khối lượng sạt lở lớn tại nhiều điểm nên đơn vị thi công đang huy động tổng lực người và máy móc để giải phóng đất đá sớm nhất có thể.

Sạt lở tuyến đường D1K8 (đường quốc phòng) từ xã Trà Dơn vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My do mưa lớn trong những ngày qua.

Các trục đường liên xã cũng đã được khai thông, tạo lối đi tạm thời để người dân di chuyển qua lại, vận tải hàng hóa.

Tại cầu bê tông bắc qua sông Leng dẫn vào làng tái định cư sau thiên tai Bằng La, xã Trà Leng, chính quyền địa phương đã cho cắm biển báo và cử lực lượng canh giữ 2 đầu để cảnh báo cho người dân hạn chế qua lại.

Trường tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My bị sạt lở.

Công tác khắc phục đang gặp khó khăn do nước sông đổ về quá mạnh nên lượng đất đá để lấp mố cầu đều bị nước cuốn trôi. Đơn vị khắc phục đang chuẩn bị rọ sắt để khi nước sông rút sẽ tiến hành kè đá nhằm bảo vệ mố cầu và san lấp đất để người dân đi lại thuận tiện.

Sửa chữa, khắc phục cầu bê tông Bằng La, cây cầu vào trung tâm tái định cư của những người dân xã Trà Leng bị mất nhà cửa do cơn bão lũ cuối tháng 10/2020.

Mưa lũ những ngày qua cũng làm một số nhà dân, điểm trường học các thôn bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán dân đến nơi tránh trú và cho học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.

Cố băng qua dòng lũ dữ, chiếc ô tô bị cuốn trôi xa 50 mét Chiều 30/11, ông Huỳnh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam cho hay, khoảng 7h cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ danh tính tài xế) đang chạy trên quốc lộ 14H đi qua cầu Bà Ngân (nối 2 xã Cẩm Kim và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) thì gặp dòng nước chảy xiết. Tài xế ô tô vẫn cố chạy qua và không may bị nước lũ cuốn. Chiếc ô tô bị lũ cuốn được trục vớt. Ngay khi xe có dấu hiệu trôi tuột khỏi mặt đường, tài xế đã nhanh trí mở cửa thoát thân. Còn chiếc ô tô bị cuốn đi chừng 50m. Khoảng 2 giờ sau, xe ô tô mới được trục vớt lên bờ. Theo UBND xã Cẩm Kim, mỗi lần trời mưa kéo dài, tuyến đường dẫn lên cầu Bà Ngân bị ngập sâu, có đoạn trên một mét. Khu vực chiếc xe bị nước lũ cuốn lâm vào tình trạng xói lở suốt nhiều ngày qua.

Công Bính

