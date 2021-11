Phố cổ Hội An chìm trong biển nước

"Hôm nay (30/11), học sinh tại các vùng trũng thấp của TP Hội An nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh, tùy theo tình hình mưa lũ sẽ có thông báo tiếp theo. Các đoạn nguy hiểm, đông dân cư qua lại, đập tràn… cũng được giăng dây, lập hàng rào cảnh báo cấm người dân đi lại khi nước lớn", lãnh đạo TP Hội An thông tin.