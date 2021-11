Thót tim cảnh người dân khiêng xe máy vượt lũ dữ

Dân trí Mưa to từ tối qua đến sáng nay 29/11 khiến nhiều huyện miền núi tỉnh Quảng Nam như Bắc Trà My, Nam Trà My… bị sạt lở, chia cắt. Nhiều đoạn đường, người dân phải khiêng xe máy qua cơn lũ dữ…

Sáng 29/11, thông tin từ UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở; nhất là tuyến quốc lộ 40B từ TP Tam Kỳ lên.

Tuyến đường xã Trà Linh lên Măng Lùng, vùng trồng sâm Ngọc Linh bị sạt lở nặng trong sáng nay.

Đến trưa 29/11, trời vẫn còn đang còn rất to. Huyện Nam Trà My đang chỉ đạo 10 xã chủ động di dời dân nếu có dấu hiệu sạt lở tại các khu dân cư.

Cảnh sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B đoạn từ xã Trà Dơn lên xã Trà Mai, huyện Nam Trà My trong sáng 29/11.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch huyện Nam Trà My - cho biết, địa phương đang lên kế hoạch di dời 5.000 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng và có nguy cơ bị sạt lở.

"Tuyến đường lên xã Trà Linh bị sạt lở nhiều điểm, chia cắt hoàn toàn, tuyến đường DH8 vào xã Trà Leng cũng bị sạt lở mố cầu, lực lượng chức năng đã căng dây cấm người dân qua lại. Địa phương đang di dời khoảng 5.000 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng", Chủ tịch huyện Nam Trà My nói.

Người dân khiêng xe máy vượt lũ qua thác Tắc Chua giữa xã Trà Vân và xã Trà Vinh, Nam Trà My.

Sáng 29/11, quốc lộ 40B đoạn qua khu vực sông Oa (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) bị ngập nặng; ngoài ra, đoạn qua địa phận xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My) và đoạn từ xã Trà Sơn lên xã Trà Mai (huyện Nam Trà My) bị sạt lở đất nghiêm trọng, giao thông lên trung tâm huyện Nam Trà My bị chia cắt.

Người dân khiêng xe máy vượt lũ qua thác Tắc Chua giữa Trà Vân và Trà Vinh, Nam Trà My với dòng nước chảy xiết (Ảnh trích từ clip).

Điểm sạt lở tại xã Trà Giác trên tuyến quốc lộ 40B dẫn lên huyện Nam Trà My.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 1h ngày 28/11 đến 1h ngày 29/11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa ở các địa phương phía Bắc phổ biến từ 20-50 mm; phía Nam phổ biến từ 70-120 mm. Có nơi cao hơn như Trạm khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 158 mm, trạm đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 285 mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ 1h ngày 29/11 đến 1h ngày 1/12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau mưa có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa ở các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 100-180 mm, có nơi trên 250 mm; các địa phương phía Bắc phổ biến từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Công Bính

Ảnh và video: Huyện Nam Trà My cung cấp