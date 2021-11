Mưa lớn gây mất điện toàn huyện, đám cưới phải nhờ xe tải "chạy" lũ

Dân trí Mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Bình Định, gần 19.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ.

Sáng 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cùng các Sở, ngành liên quan đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục tại một số địa phương như Vân Canh, Tuy Phước, thị xã An Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố gãy nhiều trụ điện gây mất điện hầu hết toàn huyện Vân Canh.

Kiểm tra công tác khắc phục sự cố nhiều trụ điện đường dây 220 kV bị gãy đổ tại huyện Vân Canh, gây mất điện diện rộng huyện từ chiều 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục, đóng điện sớm nhất cho nhân dân.

Ngày 30/11, có gần 11.000 ngôi nhà huyện Tuy Phước bị ngập nước.

Theo ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, do sự cố gãy một số trụ điện đường dây 220 kV, gần như toàn huyện Vân Canh bị mất điện. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo huyện đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Đồng thời, yêu cầu sớm nhất trong chiều 30/11 phải khắc phục xong sự cố, có điện trở lại trên toàn huyện.

Trụ điện đường dây 220kv bị gãy khiến hầu hết toàn huyện Vân Canh mất điện từ chiều 29/11 đến nay.

Tại huyện Tuy Phước, khoảng gần 11.000 nhà dân các xã khu Đông bị ngập lụt, nhiều nơi ngập sâu hơn cả mét.

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo huyện chỉ đạo UBND xã, thị trấn bố trí lực lượng chốt chặn không cho người dân qua lại các đoạn đường bị ngập nặng. Khu vực nào nước ngập sâu nguy hiểm phải tổ chức di dời khẩn cấp đảm bảo an toàn tính mạng nhân.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại các đoạn tràn trên tuyến ĐT640 xã Phước Thắng đi huyện Phù Cát, điểm tràn Tân Thuận xã Phước Thuận, tuyến ĐH 42 Phước Quang - Phước Hiệp, nước ngập sâu 0,5-08 m và chảy xiết. Tại những điểm tràn này, chính quyền đã bố trí lực lượng chức năng chốt chặn không cho người qua lại.

Đoạn thị trấn Tuy Phước đi các xã Phước Thuận, Phước Sơn... ngập sâu.

Tại huyện An Lão, Chủ tịch UBND huyện Trương Tứ cho biết, nước lũ khiến gần 250 nhà bị ngập nước 0,2-0,3 m; ngập tuyến đường đi từ xã An Hòa đi An Quang 0,4-0,5 m; 3 điểm cầu tràn xã An Vinh bị ngập địa phương dùng rào chắn không cho người dân đi qua lại; 3 điểm sạt lở ở tuyến đường đi xã An Toàn.

Huyện Hoài Ân có gần 1.500 nhà bị ngập ở các xã Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Thạnh; 1.205 giếng nước bị ngập.

Công an huyện Tuy Phước chuẩn bị ca nô đi cấp cứu một người dân xã Phước Nghĩa bị bệnh nặng.

Trong khi đó, tại thành phố Quy Nhơn, có 1.330 hộ ở phường Trần Quang Diệu bị ngập, quốc lộ 1A ngập từ 0,4-0,6 m tại đoạn giao nhau đường Lạc Long Quân với đường Trần Quốc Hoàn. Ngập đường Hùng Vương, đường Điện Biên Phủ đoạn giáp với Quốc lộ 19 mới, nước qua tràn ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ.

Trong ngày 30/11, hơn 66.000 học sinh của tỉnh Bình Định không thể đến trường do lũ lụt.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm bà Đinh Thị Đát (65 tuổi, ở thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão) đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết cuốn trôi tử vong.

Nhiều công ty cho công nhân nghỉ làm để về nhà lo chạy lũ.

Đám cưới ngày lũ, hai họ phải bố trí xe tải để vượt qua vùng lũ.

Người và xe đưa lên xe tải để vượt qua vùng ngập lũ.

Doãn Công