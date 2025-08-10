Khởi tố 2 người đàn ông liên quan vụ thi thể cô gái trong vali ở TPHCM

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Võ Bá Thành (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Ngoài Thành, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm người đàn ông tên La Ngân Túc có vai trò đồng phạm.

Kết quả điều tra xác định, Thành và chị N.T.N.H. (SN 2002, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ) cùng câm điếc bẩm sinh và có quan hệ tình cảm với nhau.

Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ. Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bị can dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Thành để xác chị H. trong nhà 2 ngày, sau đó anh ta lên mạng đặt mua vali bỏ thi thể nạn nhân vào trong. Đến rạng sáng 25/7, Thành kéo chiếc vali chứa thi thể vứt trong con hẻm, cách nhà Thành khoảng 20m.

Xong việc, nam thanh niên bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai và bị cảnh sát bắt giữ. Từ lời khai của Thành, Công an TPHCM bắt thêm La Ngân Túc.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Lê Trai).

Trước đó, ngày 25/7, bà T. (38 tuổi) cùng một người phụ nữ trong hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, phát hiện chiếc vali bốc mùi hôi thối trước nhà. Nghi ngờ có chuyện không lành, hai nhân chứng trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Cảnh sát sau đó đã đến hiện trường, mở chiếc vali, phát hiện thi thể người bên trong.

Sống tại căn nhà cách hiện trường khoảng 20m, H.D. (50 tuổi) cho biết, ông là cậu ruột của nghi phạm trong vụ án trên. Theo người cậu, Thành câm điếc bẩm sinh. Nghi phạm từng sống cùng cha mẹ và em trai tại căn nhà trong hẻm này.

Vài năm trước, cả gia đình sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh. Riêng Thành bị rớt phỏng vấn nên ở lại TPHCM và sống một mình trong căn nhà cha mẹ để lại. Thành không có việc làm, thường hay ở nhà.

“Cháu tôi câm điếc nên ít tiếp xúc với mọi người trong gia đình. Cần gì, cháu sẽ nhắn tin qua điện thoại, ngoài ra cũng ít tâm sự chuyện đời tư. Thành cũng quen một số cô gái câm điếc, nhưng chưa bao giờ đưa về ra mắt gia đình”, ông D. chia sẻ.