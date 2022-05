Phân luồng giao thông phục vụ môn đua xe đạp SEA Games 31

Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Hòa Bình vừa có kế hoạch phân luồng cho phương tiện đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thời gian tổ chức môn đua xe đạp tại SEA Games 31.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 7h đến 12h ngày 20/5 (có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn tùy thời gian hoàn thành nội dung thi đấu).

Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Hòa Bình phân luồng giao thông phục vụ môn đua xe đạp (Ảnh: Đàm Quang).

Lộ trình phân luồng cụ thể như sau:

Đối với phương tiện lưu thông hướng Sơn La đi Hà Nội: Đi theo quốc lộ 6 (QL6) đến ngã ba Đỉnh Cun rẽ phải vào đường 12A Kim Bôi đến ngã ba Hàng Đồi đường Hồ Chí Minh rẽ trái đi theo hướng Xuân Mai Hà Nội.

Đối với các phương tiện lưu thông hướng Hà Nội đi Sơn La: Đi đường Hòa Lạc, ngã tư Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh rẽ phải vào ngã ba Hàng Đồi sau đó rẽ trái đường 12A Kim Bôi đến ngã ba Đỉnh Cun rẽ trái theo QL6.

Đối với phương tiện lưu thông từ TP Hòa Bình đi Hà Nội: Đi theo QL6 đến ngã ba Đỉnh Cun rẽ trái vào đường 12A Kim Bôi đến ngã ba Hàng Đồi đường Hồ Chí Minh rẽ trái đi Xuân Mai Hà Nội.

Đối với các phương tiện lưu thông hướng Hà Nội đi TP Hòa Bình: Đi đường Hòa Lạc, Ngã tư Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh rẽ phải vào ngã ba Hàng Đồi, rẽ trái đường 12A Kim Bôi, đến ngã ba Đỉnh Cun rẽ phải theo QL6 đến TP Hòa Bình.

Khu vực thi đấu môn xe đạp địa hình ở Hòa Bình (Ảnh: Đàm Quang).

Môn đua xe đạp SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14 - 22/5 với 2 nội dung chính là xe đạp địa hình và xe đạp đường trường, tại tỉnh Hòa Bình. Đến thời điểm này, hệ thống đường đua đã được tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, đạt yêu cầu.

Ban trọng tài môn đua xe đạp đã kiểm tra đường đua và cắm cờ, biển báo, đảm bảo sẵn sàng thi đấu. Khu vực tổ chức thi đấu và trao giải đã bố trí các phòng chức năng phục vụ các đoàn vận động viên, tác nghiệp của phóng viên, y tế...

Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra thi đấu.