Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị sẽ thay vị trí của ông Trần Lưu Quang tại Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Quyết định phân ông ông Nghị làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ được công bố và trao chiều nay tại Hà Nội.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Hữu Khoa).

Ông Nguyễn Thanh Nghị (SN 1976, quê quán tại tỉnh Cà Mau), có trình độ Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Từ tháng 6/1999 đến tháng 1/2007, ông là giảng viên bộ môn Kỹ thuật - Khoa học ứng dụng tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Giai đoạn này, ông Nghị học thạc sĩ tại Trường Đại học George Washington (Mỹ).

Từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2008, ông là Trưởng Ban Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2011, ông Nguyễn Thanh Nghị là Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Ông đồng thời làm Phó bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Giai đoạn từ tháng 11/2011 đến tháng 2/2014, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 2/2014 đến tháng 10/2015, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang).

Từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cũ.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2020, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2025, ông giữ chức Bộ trưởng Xây dựng.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.