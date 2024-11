Nước tuôn xối xả trên đảo Cù Lao Chàm

Từ đêm 4 đến rạng sáng 5/11, mưa lớn khiến nước từ đỉnh núi Cù Lao Chàm như thác đổ xuống một số tuyến đường quanh đảo này.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, cho biết từ khuya hôm qua đến sáng nay, lượng mưa rất lớn liên tục trút xuống khu vực đảo Cù Lao Chàm khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ.

Nước chảy như thác đổ từ đỉnh núi xuống đường ở Cù Lao Chàm (Ảnh: Thanh Tâm).

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 9h ngày 5/11, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực đảo Cù Lao Chàm.

Hiện lãnh đạo xã Tân Hiệp chưa báo cáo cũng như ghi nhận thiệt hại của người dân do mưa lớn gây ra.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa lớn cũng trút xuống một số địa phương phía Bắc tỉnh Quảng Nam, như: thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, thành phố Hội An.

Trong khi đó, một số địa phương ở phía Nam, như: thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành chỉ ghi nhận có mưa nhỏ trong sáng 5/11.

Theo báo cáo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong khoảng thời gian 7h-10h ngày 5/11, các địa phương, như: thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên… đã có mưa to đến rất to.

Tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thành phố Hội An), lượng mưa đo được hơn 148mm; xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc) đo được hơn 146mm; xã Đại Chánh (huyện Đại Lộc) đo được hơn 107mm… Đặc biệt, thủy triều đang lên cao dần.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ ngập lụt cục bộ trên các tuyến đường và những vùng trũng thấp, thuộc thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc…