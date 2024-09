Nước biển xâm thực ở Thừa Thiên Huế, người dân mong bão "nhẹ tay"

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sắp mạnh lên thành bão, trong sáng 18/9, khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, đến rất to, gió giật mạnh.

Trong ảnh, khu vực đầu cầu Thuận An (thị trấn Thuận An, thành phố Huế) có mưa rất to lúc 11h30.

Nước mưa tràn vào cửa hàng kinh doanh của người dân thị trấn Thuận An, thành phố Huế.

Khu vực bãi tắm thị trấn Thuận An (thành phố Huế) và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) có gió giật mạnh, sóng biển dâng cao.

Nước biển xâm thực khiến nhiều đoạn bờ biển Phú Thuận và Thuận An bị sạt lở, xói sâu vào đất liền.

Đường nội bộ trong khu vực bãi tắm Thuận An qua quá trình bị sóng biển xâm thực, gây hư hại, chưa được khắc phục.

Một phao cảnh báo tại khu vực bãi tắm xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị sóng đánh dạt vào bờ.

Tuyến đường nội bộ trong khu bãi tắm Thuận An - Phú Thuận ngập ngụa nước, cát và rác thải trước khi ATNĐ.

Ông Lê Dòng (60 tuổi), chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi tắm Thuận An, cho biết sức gió đến sáng 18/9 chưa phải là mạnh nhất. Tuy nhiên, người dân không hề chủ quan mà đã chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa bão.

Thuyền bè được người dân ven biển Thừa Thiên Huế đưa lên đường để tránh mưa bão.

Hàng quán dọc bãi biển Phú Thuận, huyện Phú Vang được người dân chằng, chống cẩn thận.

Người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang chuẩn bị mâm lễ mang ra khu vực bãi biển cúng thần biển.

Theo chủ mâm cúng, mỗi năm khi có cơn bão hay ATND đầu tiên xảy ra, gia đình đều chuẩn bị mâm cúng gọn nhẹ, cầu mong sóng yên biển lặng, mưa bão "nhẹ tay" để người dân đỡ thiệt hại.