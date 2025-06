Ninh Bình xây cầu có lầu vọng cảnh thay đề xuất làm cầu nước giống Hà Lan

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hoa Lư (Ninh Bình) đang chuẩn bị lễ động thổ dự án xây dựng cầu qua sông Tràng An tại nút giao đường Lê Thái Tổ và đường Tràng An, phường Tân Thành, diễn ra ngày 28/6.

Hình ảnh đồ họa về dự án Xây dựng cầu qua sông Tràng An tại nút giao đường Lê Thái Tổ và đường Tràng An ở thành phố Hoa Lư, Ninh Bình (Ảnh: Chụp màn hình).

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 179 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố Hoa Lư. Thời gian thực hiện năm 2024-2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hoa Lư là đơn vị quản lý dự án, có nhiệm vụ triển khai các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư có quyết định phê duyệt dự án Xây dựng cầu qua sông Tràng An tại nút giao đường Lê Thái Tổ và đường Tràng An. Dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông, cấp III.

Mục tiêu của dự án giúp từng bước hoàn thiện và kết nối mạng lưới giao thông đường thủy giữa các khu vực, trọng tâm là khu du lịch Tràng An, Tam Cốc - Bích Động với các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đô thị, thoát nước đô thị, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, người dân và du khách du lịch, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch, kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị Ninh Bình.

Khu vực sẽ xây dựng cầu qua sông Tràng An có lầu vọng cảnh đầu tiên ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Cây cầu qua sông Tràng An (xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép) sẽ được xây dựng, gồm 2 đơn nguyên chạy song song và cách nhau 11,8m. Quy mô mặt cắt ngang 1 đơn nguyên rộng 16,5m.

Nổi bật của dự án là cầu bộ hành và lầu vọng cảnh, được bố trí tại vị trí giữa 2 đơn nguyên cầu. Quy mô mặt cắt ngang rộng 7,9m. Lầu vọng cảnh được bố trí giữa cầu đi bộ với quy mô khoảng 163,84m2 (12,8m x 12,8m)...

Ngày 26/6, những hình ảnh đồ họa 3D về dự án cầu bắc qua sông Tràng An, có lầu vọng cảnh được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận tỉnh Ninh Bình. Nhiều người cho rằng, đây là dự án cầu có thiết kế đặc biệt ở Ninh Bình đến thời điểm hiện tại, vì thế thu hút sự quan tâm của người dân.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng tỏ ra tiếc nuối khi tại vị trí này trước đó UBND thành phố Ninh Bình (nay là TP Hoa Lư) đã có tờ trình xây dựng cầu nước giống cầu Veluwemeer ở Hà Lan, nhưng đã không thực hiện được.

"Nếu xây dựng được cây cầu nước tại đây thì Ninh Bình sẽ có cây cầu độc lạ bậc nhất thế giới. Thu hút du khách đến tham quan. Tuy nhiên, dự án đã không được triển khai", chị Lê Phương, trú TP Hoa Lư nói.

Trước đó, năm 2023 báo Dân trí thông tin, UBND TP Ninh Bình (nay là thành phố Hoa Lư), có tờ trình gửi UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị xem xét, giao cho UBND thành phố lập báo cáo đề xuất đầu tư dự án xây dựng cầu nước tại nút giao đường Lê Thái Tổ và đường Tràng An, phường Tân Thành, TP Ninh Bình.

Ngoài xây dựng dự án cầu nước, UBND TP Ninh Bình cũng đề nghị xây dựng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ theo dự án và tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí 130 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Vị trí thành phố Ninh Bình (nay là thành phố Hoa Lư) trước đó đề xuất xây cầu nước giống ở Hà Lan, sau đó chuyển sang xây dựng cầu cứng có lầu vọng cảnh (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi có tờ trình nêu trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND TP Ninh Bình; xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chia sẻ, việc đề nghị xây cầu nước của UBND thành phố Ninh Bình có ý tưởng như cầu nước Veluwemeer ở Hà Lan. "Nếu xây dựng được cầu nước thì rất đẹp, thuyền du lịch chở khách sẽ đi phía trên, xe đi phía dưới, điểm nhấn của thành phố du lịch trong tương lai", vị lãnh đạo chia sẻ.

Được biết, tại nút giao đường Lê Thái Tổ - Tràng An hiện nay sông Tràng An đang bị chia cắt bởi đường. Việc xây dựng một cây cầu tại đây sẽ thông thủy, từ thành phố Hoa Lư có thể đi thuyền du lịch xuôi dòng thông suốt vào được đến danh thắng Tràng An.