Nhiều tuyến đường hướng về triển lãm 80 năm ở Đông Anh bị ùn tắc
(Dân trí) - Do số lượng người dân tới xem Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) tăng cao nên nhiều tuyến đường như Trường Sa, cầu Đuống, cầu Đông Trù... đã bị ùn tắc.
Chiều 30/8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về một số tuyến đường như cầu Đuống, cầu Đông Trù, đường Trường Sa, đường Vành đai 2... hướng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) bị ùn tắc kéo dài chưa rõ nguyên nhân.
Theo hình ảnh đăng tải, hàng dài phương tiện bị ùn tắc hàng cây số tại khu vực đường cầu Đông Trù hướng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyệt Quế (ở xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết, ùn tắc kéo dài từ đường Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn sang đường Trường Sa. Thời gian ùn tắc từ 8h đến 17h cùng ngày.
Liên quan tới sự việc này, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tích cực tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường quản lý hướng về Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia.
Theo vị đại diện, nguyên nhân sự việc là do hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, số lượng người đổ ra đường đi chơi đông; ngoài ra, nhiều người đưa theo gia đình tới khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, để tham quan triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”... dẫn tới nhiều tuyến đường bị ùn tắc kéo dài.
"Ngoài các tuyến đường hướng về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đang bị ùn và đông, thì một số tuyến đường từ cầu Chương Dương hướng vào nội thành; các tuyến đường từ khu vực Hoàn Kiếm ra cầu Vĩnh Tuy, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng đang rất đông", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho hay.
Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc.
Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Triển lãm tổ chức từ ngày 28/8 đến 5/9, mở cửa miễn phí cho người dân tham quan.