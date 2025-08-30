Nhiều tuyến đường hướng về triển lãm 80 năm ở Đông Anh bị ùn tắc

Chiều 30/8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về một số tuyến đường như cầu Đuống, cầu Đông Trù, đường Trường Sa, đường Vành đai 2... hướng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) bị ùn tắc kéo dài chưa rõ nguyên nhân.

Theo hình ảnh đăng tải, hàng dài phương tiện bị ùn tắc hàng cây số tại khu vực đường cầu Đông Trù hướng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyệt Quế (ở xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết, ùn tắc kéo dài từ đường Nguyễn Văn Linh - Lý Sơn sang đường Trường Sa. Thời gian ùn tắc từ 8h đến 17h cùng ngày.

Các phương tiện bị ùn tắc hàng cây số trên đường Trường Sa, hướng từ cầu Đông Trù sang Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Ảnh: Minh Minh).

Liên quan tới sự việc này, chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tích cực tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường quản lý hướng về Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia.

Theo vị đại diện, nguyên nhân sự việc là do hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, số lượng người đổ ra đường đi chơi đông; ngoài ra, nhiều người đưa theo gia đình tới khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia, để tham quan triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”... dẫn tới nhiều tuyến đường bị ùn tắc kéo dài.

Cầu Đông Trù lúc 16h33 (Ảnh: Nguyệt Quế).

"Ngoài các tuyến đường hướng về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đang bị ùn và đông, thì một số tuyến đường từ cầu Chương Dương hướng vào nội thành; các tuyến đường từ khu vực Hoàn Kiếm ra cầu Vĩnh Tuy, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng đang rất đông", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho hay.