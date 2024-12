Nhiều tảng đá lớn lăn xuống mặt đường trên đèo An Khê

Ngày 28/12, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Bộ Giao thông vận tải cho biết, do mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện tình trạng đá lăn xuống mặt đường trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Khoảng 4h cùng ngày, đất đá bất ngờ rơi xuống mặt quốc lộ 19, đoạn dưới chân đèo An Khê. May mắn, không có người hay phương tiện nào bị ảnh hưởng trong thời điểm xảy ra sự cố.

Nhiều tảng đá lớn rơi xuống quốc lộ 19, đoạn chân đèo An Khê (Ảnh: Hải Tân).

Sau đó, đơn vị thi công đã sử dụng xe cơ giới và máy đào để khắc phục điểm sạt lở, vận chuyển đá đi nơi khác, đảm bảo giao thông thông suốt qua đoạn đường này.

Đại diện Ban điều hành nhà thầu dự án nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 19 cho biết đến 6h cùng ngày, công tác dọn dẹp đã hoàn tất. Đơn vị sẽ tiếp tục dọn đất đá chảy vào lòng đường và quây cọc tiêu, cử người cảnh giới, chờ hết mưa để tính phương án xử lý lâu dài.

Trước đó, hôm 12/12, mưa lớn đã gây sạt lở đất đá, làm tắc nghẽn lối thoát nước và gây ngập một đoạn trên tuyến đường này, khiến giao thông bị ách tắc. Đơn vị thi công đã nhanh chóng xử lý để đảm bảo giao thông.

Khu Quản lý đường bộ III đã gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục các tồn tại trong phạm vi dự án để đảm bảo an toàn giao thông. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam nếu để xảy ra mất an toàn giao thông do chậm trễ trong việc sửa chữa.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19 do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, với chiều dài 143km, đi qua tỉnh Gia Lai và Bình Định, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án khởi công từ tháng 8/2021, dự kiến hoàn thành năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.