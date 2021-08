Nhiều cán bộ bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch Covid-19

Dân trí Do có nhiều ca Covid-19 trên địa bàn dẫn tới toàn xã phải cách ly y tế, một Chủ tịch UBND xã ở Sóc Trăng bị đình chỉ công tác. Ba cán bộ phường ở Nghệ An cũng bị tạm đình chỉ vì lơ là chống dịch.

Ngày 11/8, Ban Thường vụ thị ủy Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức họp và thống nhất kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban chấp hành Đảng bộ và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Vĩnh Hải.

Thống nhất đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã này.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) bị đình chỉ công tác liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu cũng phân công ông Hoàng Văn Hướng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hải, làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Vĩnh Hải, thay cho ông Trần Văn Thanh.

Đồng thời, phân công ông Sóc Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, phụ trách UBND xã Vĩnh Hải cho đến khi có thông báo mới.

Việc kiểm điểm, xử lý cán bộ nêu trên vì công tác chỉ đạo phòng, chống dịch trên địa bàn xã này không đạt hiệu quả, để dịch lây lan trong cộng đồng với nhiều F0.

Ban Thường vụ cũng thống nhất, sau khi dịch Covid-19 được khống chế, kiểm soát, sẽ có hình thức xử lý cụ thể đối với tập thể.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Vĩnh Châu, vào khoảng 10h55 ngày 8/7, đơn vị nhận thông tin từ Trung tâm y tế thị xã Vĩnh Châu có một trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Vĩnh Hải tên L.T.M. (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải) là nhân viên giao hàng ở TP Thủ Đức (TPHCM). Sau đó, vợ và 2 con của người này cũng dương tính.

Ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định áp dụng Chỉ thị 16 đối với khu dân cư Giồng Sao (thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải). Tiếp đó, xã này có thêm 3 khu vực dân cư bị phong tỏa do có nhiều ca mắc mới. Chiều 25/7, UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Vĩnh Hải, gồm 5.430 hộ dân, với 24.034 người.

Đến nay, xã Vĩnh Hải là địa phương có tình hình dịch Covid-19 phức tạp nhất của thị xã Vĩnh Châu.

Nghệ An: Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an phường bị tạm đình chỉ

Đêm 11/8, ngay khi thị xã Hoàng Mai phát hiện ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn.

Sáng 12/8, ông Nguyễn Anh Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận việc tạm thời đình chỉ công tác đối với Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) ít nhất trong 2 tuần, kể từ 0h ngày 12/8, để xem xét trách nhiệm liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Ông Văn cho biết, quyết định trên được thực hiện dựa trên ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trong buổi họp khẩn với lãnh đạo chủ chốt của thị xã Hoàng Mai, sau khi địa bàn này xuất hiện một ca Covid-19 trong cộng đồng.

Tại cuộc họp khẩn diễn ra trong đêm 11/8, ông Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn phát hiện một ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đó là trường hợp anh V.L.Q. ở phường Quỳnh Thiện.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 4/8, anh V.L.Q. chạy xe vào Đồng Nai đón 3 người và về đến Nghệ An vào ngày 7/8. Đến khoảng 14h30 ngày 7/8, anh V.L.Q. đến bệnh viện Quang Khởi để test nhanh, cho kết quả dương tính, nhưng làm PCR kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 10/8, trên đường chở khách vào thành phố Vinh, anh Q. nhận được thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, một người đi xe của anh từ Đồng Nai về Nghệ An có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lúc này, anh V.L.Q. đến Trạm Y tế phường Quỳnh Thiện để khai báo y tế. Ngay lập tức, anh V.L.Q. được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đến 13h30 ngày 11/8, anh V.L.Q. được CDC Nghệ An thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện ca bệnh, thị xã Hoàng Mai tích cực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với anh Q. Đến nay, lực lượng công an đã điều tra 29 F1, khoảng 195 F2 liên quan đến anh V.L.Q.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trong đêm 11/8.

"Tại cuộc họp khẩn đêm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý giãn cách phường Quỳnh Thiện theo Chỉ thị 15, còn khối Thịnh Mỹ (nơi anh V.L.Q. được phát hiện mắc Covid-19 ) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Đồng thời, tạm thời đình chỉ công tác 2 tuần Bí thư, Chủ tịch và Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện để xem xét trách nhiệm", ông Nguyễn Anh Văn nói thêm.

Riêng bệnh viện Quang Khởi không thực hiện đúng quy trình trong tiếp nhận, quản lý bệnh nhân, nên tạm đình chỉ tất cả các hoạt động từ 0h đêm 11/8, giao công tác khám chữa bệnh cho các đơn vị khác trên địa bàn.

Tại cuộc họp khẩn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã giao công an điều tra, đủ điều kiện thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh V.L.Q.

Cao Xuân Lương - Nguyễn Duy