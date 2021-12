Người phụ nữ tìm trả "khổ chủ" đánh rơi chiếc túi xách chứa gần một tỷ đồng

Dân trí Nhặt được túi xách bên trong có gần một tỷ đồng, người phụ nữ tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) liên hệ với Công an xã Xuân Đình và trả lại người đánh rơi vào chiều tối cùng ngày.

Thông tin từ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, ngày 29/11, Công an huyện này nhận được Thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Đức (SN 1966) trú tại xã Xuân Đình. Nội dung thư biểu dương, cảm ơn tập thể Công an xã Xuân Đình đã hỗ trợ tìm nhận lại được túi xách đánh rơi, trong đó có số tiền gần một tỷ đồng.

Ông Đức nhận lại tiền dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Công an Phúc Thọ).

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 27/11, Công an xã Xuân Đình nhận được thông báo của ông Nguyễn Văn Đức về việc trên đường đi làm từ nhà đến trụ sở UBND xã Xuân Đình, ông Đức có đánh rơi một túi xách, bên trong có số tiền gần một tỷ đồng. Ông Đức mong muốn đề nghị Công an xã hỗ trợ tìm lại túi xách đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Đình đã phân công các cán bộ chiến sỹ tiến hành xác minh, rà soát camera dọc tuyến đường. Thông qua dữ liệu camera đã phát hiện có một người phụ nữ đi xe máy nhặt được chiếc túi xách mà ông Nguyễn Văn Đức đánh rơi.

Sau đó xác minh được người nhặt được túi xách là bà Đoàn Thị Tâm (SN 1976) trú tại thôn Bảo Lộc 3, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Sau khi biết thông tin, gặp gỡ, bà Đoàn Thị Tâm cũng đang tìm cách liên hệ tìm lại người đánh rơi túi xách. Công an xã Xuân Đình đã đưa bà Đoàn Thị Tâm gặp gỡ, và trả lại túi xách nhặt được cho ông Nguyễn Văn Đức cùng với đầy đủ số tiền bên trong là hơn 957 triệu đồng.

Văn Yên