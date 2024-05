Đề xuất Quốc hội trao thêm cơ chế đặc thù, tăng 1 phó chủ tịch cho Nghệ An

Sáng 31/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

"Việc xây dựng bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù này nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Bộ Chính trị đề ra", ông Dũng nhấn mạnh.

Đề xuất tăng một phó chủ tịch cho Nghệ An

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách, bao gồm: Quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước (4 chính sách); Quản lý đầu tư (6 chính sách); Quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); Tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Quốc hội nghe Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An (Ảnh: Quang Vinh).

Trong số này, có 2 chính sách đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương, 8 chính sách cũng được áp dụng tại các địa phương khác nhưng có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, lần này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ đề xuất 4 chính sách mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Chính phủ đề xuất cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương không tính đối với nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Chính phủ cũng đề xuất phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Đáng chú ý, theo ông Dũng, lần này, Chính phủ đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch (tăng 1 phó chủ tịch so với quy định hiện hành).

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua nội dung này tại kỳ họp thứ 7 theo trình tự thủ tục rút gọn, thông qua tại một kỳ họp.

Bổ sung nguồn lực để phát triển miền Tây Nghệ An

Thẩm tra tờ trình này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh khẳng định việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là cần thiết, có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền.

Cơ quan thẩm tra lưu ý các chính sách cần thể hiện được tính đặc thù riêng biệt trong phát triển kinh tế, văn hóa của Nghệ An và có tính đột phá hơn nữa để tạo sức bật mới, nhằm phát triển Nghệ An xứng đáng với vai trò là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh (Ảnh: Quang Vinh).

Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với nhóm chính sách tương tự đã được áp dụng tại các địa phương khác hoặc tương tự nhưng có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn tại Nghệ An.

Về chính sách cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương không tính đối với nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn miền Tây Nghệ An, cơ quan thẩm tra cho biết dự kiến khi cơ chế, chính sách được thực hiện, mỗi năm ngân sách tỉnh Nghệ An sẽ được bổ sung thêm khoảng 900 tỷ đồng.

"Nếu số thu trên không dùng để xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương sẽ giảm tương ứng với số thu do ngân sách tỉnh Nghệ An được hưởng", Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đánh giá.

Theo ông, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng miền Tây Nghệ An là địa bàn đặc biệt khó khăn, đầu tư hạ tầng còn hạn chế, đặc biệt, đây còn là địa bàn quan trọng, nhạy cảm về chính trị, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, cơ quan thẩm tra nhất trí với chính sách trên để bổ sung nguồn lực cho tỉnh Nghệ An trong đầu tư phát triển miền Tây Nghệ An.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng ủng hộ chính sách cho phép tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm. Theo cơ quan thẩm tra, chính sách này sẽ tạo sự chủ động cho địa phương trong việc cân đối, lập kế hoạch bố trí nguồn lực cho các dự án.

Liên quan đặc thù về số lượng cấp phó, dự thảo Nghị quyết quy định UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch.

Theo ông Lê Quang Mạnh, đây là nội dung liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, giảm cấp phó theo các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị. Chính sách này đã được báo cáo và được Bộ Chính trị chấp thuận. Cơ quan thẩm tra vì thế nhất trí với đề xuất này.

Cơ quan thẩm tra đề nghị quy định cụ thể trong nghị quyết thời hạn áp dụng là 5 năm.