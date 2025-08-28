Người dân TPHCM có thể dùng bằng lái trên VNeID trong lúc chờ cấp bản cứng

Ngày 28/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM thông tin về công tác tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn thành phố.

Theo PC08, hiện TPHCM có hơn 125.000 thí sinh đã đậu kỳ thi sát hạch lái xe, nhưng chưa nhận được GPLX bản vật lý. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu đã được tích hợp ngay trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể dùng GPLX bản điện tử để tham gia giao thông bình thường, không phải lo lắng về việc chưa có bản cứng.

Thời gian qua, do lượng thí sinh tăng cao, Công an TPHCM tổ chức thi sát hạch GPLX vào cả ban đêm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo quy định tại khoản 3, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, GPLX điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương với GPLX bản cứng.

Trước đó, khi nhận chuyển giao việc quản lý sát hạch, cấp, đổi GPLX từ ngành GTVT vào ngày 1/3, ngành công an cũng gặp khó khăn.

Cụ thể, các loại phôi thẻ, màng bảo an và vật tư kỹ thuật phải thay đổi theo tiêu chuẩn mới, phải nhập khẩu từ nước ngoài. Việc phải chờ đợi đặt hàng, vận chuyển, trong khi nhu cầu của người dân tăng cao đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt phôi cục bộ.

Khi được cấp đầy đủ phôi thẻ PET, Phòng CSGT TPHCM huy động tối đa nhân lực, tăng ca cả ngày lẫn đêm, chạy hết công suất máy in để trả GPLX cho người dân, xử lý dứt điểm lượng bằng lái tồn đọng.

Trước đó, ngày 16/7, Công an TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức sát hạch, cấp GPLX cho gần 78.600 hồ sơ tồn đọng. Đến nay, thành phố đã tổ chức 284 kỳ sát hạch, cơ bản giải quyết toàn bộ hồ sơ.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi cho thí sinh đủ điều kiện, đảm bảo minh bạch, đúng quy trình, không để phát sinh hồ sơ tồn đọng.