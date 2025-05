Công an đo nồng độ cồn học viên trước giờ thi sát hạch bằng lái xe

Sáng 15/5, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Bình đã khai mạc kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kỳ thi được tổ chức tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình, với sự tham gia của 295 thí sinh.

Kiểm tra nồng độ cồn học viên trước giờ thi (Ảnh: Nhật Anh).

Tại đợt sát hạch này, tất cả thí sinh tham dự đều phải kiểm tra nồng độ cồn trước giờ thi, việc làm này nhằm siết chặt kỷ cương và nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông ngay từ khi còn là học viên.

Các thí sinh dự thi đầy đủ 4 phần theo quy định gồm: lý thuyết, mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Đây là lần đầu tiên lực lượng công an tại Quảng Bình tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng).

Một học viên sẵn sàng cho phần thi thực hành lái xe trong hình (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cục CSGT tổ chức tập huấn, đào tạo và cấp thẻ sát hạch viên cho 21 cán bộ thuộc Phòng CSGT, đảm bảo đủ điều kiện chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ mới.

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết, dù đây là kỳ sát hạch đầu tiên do lực lượng công an tổ chức nhưng các sát hạch viên và thành viên hội đồng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực học hỏi và phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT để triển khai công việc một cách nghiêm túc, bài bản.