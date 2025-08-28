Cán bộ thôi việc ở TPHCM có thể vay 300 triệu đồng để giải quyết việc làm

Tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X diễn ra chiều 28/8, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ vay vốn tạo việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Theo chính sách được thông qua, mức vay tối đa được TPHCM áp dụng là 300 triệu đồng/người. Mức vay cụ thể cho từng trường hợp được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM xem xét dựa trên nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của người vay.

Đại biểu HĐND TPHCM Lê Minh Đức đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Việc cho vay được thực hiện bằng hình thức tín chấp, được UBND cấp xã xác nhận có nhu cầu vay vốn. Thời hạn vay tối đa cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc là 120 tháng, được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM xem xét đưa ra thời hạn cụ thể.

Mức lãi suất của chính sách này được áp dụng bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng quy định trong từng thời kỳ (hiện tại là 6,6%/năm), việc trả lãi thực hiện định kỳ hàng tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Chính sách hỗ trợ này được ngân sách thành phố bố trí dự toán kinh phí. Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM và UBND cấp xã khảo sát nhu cầu vốn, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố bố trí nguồn vốn.

Các đại biểu biểu quyết các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Qua khảo sát, TPHCM dự kiến hỗ trợ mức kinh phí cho vay tối đa 300 triệu đồng/người đối với 575 trường hợp. Trong năm đầu tiên áp dụng, ngân sách thành phố dự kiến cho vay tổng vốn hơn 172 tỷ đồng.

UBND TPHCM cho biết, công tác sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai, góp phần tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra thách thức trong giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động thuộc diện tinh giản.

Những đối tượng này cần thích ứng với thị trường lao động mới sau thời gian dài làm việc trong khu vực công. Do đó, Trung ương và thành phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ, đây là nhiệm vụ cần thiết nhằm động viên, tạo điều kiện để người lao động sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và hiện thực hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo đúng lộ trình.