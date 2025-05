Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng, vui mừng nhận lại ở Hòa Bình

Ngày 7/5, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an phường Phương Lâm vừa trao trả tài sản gần 500 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho anh Nguyễn Thanh Bách (53 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, chiều 6/5, Công an phường Phương Lâm tiếp nhận một chiếc ví da do quản lý một nhà hàng trên địa bàn nhặt được và mang đến giao nộp.

Bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, bao gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ (USD) với nhiều mệnh giá khác nhau.

Công an phường Phương Lâm tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin qua hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Phối hợp với công an phường nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú, lực lượng công an xác định chủ nhân số tài sản là anh Nguyễn Thanh Bách.

Lực lượng công an trao trả lại số tài sản lớn cùng giấy tờ quan trọng cho anh Nguyễn Thanh Bách (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Công an phường Phương Lâm đã mời anh Bách đến trụ sở, tiến hành các thủ tục trao trả tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Nhận lại số tài sản lớn, anh Bách xúc động và vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân đã có hành động đẹp, cũng như cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phương Lâm đã trách nhiệm và tận tình hỗ trợ.