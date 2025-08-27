Người dân chặn bắt chiếc Range Rover tông 2 xe máy rồi bỏ chạy

Ngày 27/8, một nguồn tin xác nhận, Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh vụ việc ô tô Range Rover gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 26/8, người dân đi đường phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 78A-179.xx do một người đàn ông điều khiển trên đường Lê Lợi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã tông vào một xe máy di chuyển hướng ngược lại. Cú tông khiến người trên xe ngã xuống đường.

Người dân đuổi theo ô tô gây tai nạn và dùng gỗ chèn bánh xe lại để báo cho cơ quan chức năng (Ảnh: Minh Minh).

Lúc đó, ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển đến ngã tư đường Lê Lợi - Lê Trung Kiên rồi tông tiếp một xe máy khác.

Trước sự việc, nhiều người dân liền đuổi theo ô tô để yêu cầu tài xế dừng xe. Riêng chiếc ô tô tiếp tục di chuyển và lao vào trụ nhà của người dân nằm trên đường Lê Trung Kiên mới dừng lại.

Người dân đã nhanh chóng dùng gỗ, đá để chặn bánh ô tô và báo cho cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.