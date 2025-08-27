Xác minh clip ô tô "vô tư" dừng giữa đường phố

Ngày 27/8, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông vào cuộc xác minh, xử lý việc một ô tô vô tư dừng ngay giữa đường gây cản trở giao thông.

Trước đó tối 26/8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại việc chiếc ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 47A-162.xx lưu thông trên đường phố.

Ô tô bất ngờ dừng giữa đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến ngã tư đường, gần khu vực đèn giao thông, bất ngờ ô tô dừng đột ngột giữa đường và một người ngồi ghế phụ bước xuống đi qua bên đường. Riêng chiếc ô tô vẫn dừng tại chỗ, trên xe bật xi nhan bên trái, nghi để chờ người thân.

Sự việc khiến hàng loạt phương tiện phía sau không thể lưu thông và đành dừng chờ trước hành động "kỳ lạ" của chiếc ô tô đỏ.

Chiếc xe sau đó đứng im (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi dừng giữa đường một lúc, chiếc ô tô đỏ mới chịu rẽ sang phải, tấp vào lề để nhường đường cho các phương tiện khác. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Vụ việc được cho rằng đã xảy ra trên đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột.

Clip được đăng lên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng có thể do tài xế mới nhận bằng nên mới có hành động dừng ô tô giữa đường, bật xi nhan bên trái lại rẽ sang bên phải.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ quan điểm nếu tài xế còn "non" tay lái không nên điều khiển phương tiện, sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho mình và người khác.