Tài xế nghi chở gỗ lậu bỏ xe chạy thoát thân sau 3 phát súng chỉ thiên

Sáng 25/8, một lãnh đạo UBND xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận lực lượng bảo vệ rừng tại địa bàn phối hợp cùng công an xã phát hiện một ô tô chở 21 khúc gỗ không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, Đội chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội xã Tây Sơn (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an xã Tây Sơn tuần tra trên địa bàn và phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Ô tô chở theo 21 khúc gỗ, tài xế bỏ chạy thoát thân khi bị kiểm tra (Ảnh: Minh Minh).

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Do đó, lực lượng bảo vệ rừng đã bắn 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Khi cơ quan chức năng chặn được chiếc xe, tài xế mở cửa xe bỏ chạy vào rừng sâu để thoát thân.

Tài xế bỏ xe lại hiện trường (Ảnh: Minh Minh).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bên trong ô tô có chở 21 khúc gỗ hộp Bình Linh (nhóm 3), dài 1,5-2m, đường kính khoảng 18cm.

Lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk để phối hợp, làm rõ vụ việc.