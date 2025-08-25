Cảnh sát trắng đêm cứu tài xế kẹt trong xe tải chênh vênh bên vực sâu

Sáng 25/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã triển khai cứu hộ nam tài xế bị kẹt trong cabin xe tải bị lật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30, ngày 24/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo của người dân về vụ tai nạn giữa xe tải mang biển kiểm soát 49F-004.xx do anh V.T.T. (34 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63H-075.xx do tài xế B.C.L. (31 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Hiện trường xe tải bị lật khiến tài xế kẹt cứng trong cabin (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vụ tai nạn xảy ra khi xe đầu kéo đang lùi xe từ cửa hàng xăng dầu ra quốc lộ 1A tại địa bàn thôn Chính Nghĩa (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đã va chạm với xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị hư hỏng nặng, lật nghiêng xuống hố sâu bên đường. Có 2 người trên xe tải bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu còn tài xế T. bị kẹt cứng trong cabin xe.

Nam tài xế kẹt cứng trong cabin xe được các cảnh sát triển khai cứu hộ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 8 tỉnh Đắk Lắk đã huy động 13 cán bộ chiến sĩ, 2 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ và ngăn ngừa việc cháy nổ có thể xảy ra.

Do xe tải bị lật nghiêng xuống hố sâu, nằm sát vực thẳm, xung quanh có nhiều cây cối, cabin xe bị biến dạng, hư hỏng nặng nên việc tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo và huy động thêm xe cẩu cứu hộ chuyên dụng đến phối hợp thực hiện.

Sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ trong điều kiện khó khăn, nam tài xế được đưa ra khỏi xe tải an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Bị kẹt cứng trong cabin, tài xế T. rất hoảng loạn nên được các chiến sĩ động viên tinh thần và nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ. Do trời tối, xe tải nằm chênh vênh bên vực sâu có thể lật tiếp bất cứ lúc nào. Các chiến sĩ rất thận trọng trong cứu hộ với quyết tâm đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Sau hơn 2 giờ đồng loạt triển khai các phương án, khoảng 1h45, nạn nhân được đưa ra khỏi cabin an toàn và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Chứng kiến việc lực lượng cảnh sát nỗ lực, tận tâm cứu hộ tài xế bị kẹt trong xe, nhiều người dân đã hết lời khen ngợi các chiến sĩ.